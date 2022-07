【KTSF】

東灣Fairfield有一名男子,上週四在家門前遭蒙面匪徒持槍搶劫,案發過程被閉路電視錄下。

閉路電視錄下上星期四早上,這名住在北灣Fairfield的男事主剛回到家,正要開門時,一名持槍的蒙面匪徒從後面跑過來搶劫男子。

鄰居表示,受害者才剛從銀行回家,暫時不清楚搶匪是否從銀行跟蹤受害者,閉路電視畫面顯示,搶匪將受害者推倒在地,似乎搶走手機,還有其他物品。

