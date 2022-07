【KTSF】

新冠疫情促使許多人染病死亡,在加州,甚至導致這裡居民的平均壽命下降幾年。

一份研究發現,加州居民的平均壽命從2019年的81.4年,在疫情開始之後,下降到去年的78.4年,加州居民的生命足足減少了三年。

而在富裕社區和貧窮社區之間,壽命差距更是增加到15年。

於此同時,加州目前的確診率是16.7%,這和兩個月前的12.8%相比高出大約4個百分點,顯示疫情正在升溫中。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。