布林肯晤岸田文雄為安倍晉三致哀

【有線新聞】

美國國務卿布林肯到訪日本東京,弔唁遇刺身亡的前首相安倍晉三,並會見首相岸田文雄,據報安倍晉三遇害當日,保安警備沒按程序應對槍擊,日本當局正調查是否有保安漏洞。

布林肯臨時改行程到日本東京,與首相岸田文雄閉門會面約十分鐘,為安倍晉三遇刺身亡致以慰問,轉交總統拜登寫給安倍家人的信件。布林肯讚揚安倍是美日同盟堅定倡導者,任內推動兩國關係至新水平,在自由開放的印太地區事務上有遠見。岸田感謝布林肯到訪和拜登致電慰問。

布林肯原定出席完20國集團外長會後,轉訪泰國就返國,在得知安倍遇刺後專程到日本,他指要展現對朋友的支持,他表示:「我奉總統之命到訪最主要是由於我們超越盟友關係,是朋友,當朋友感到傷痛,其他朋友現身嘗試紓緩負擔,分擔失落感。」

南韓外長朴振就到日本駐韓大使館弔唁安倍晉三。而在台灣,蔡英文總統前往位於台北的日本台灣交流協會悼念,並留言形容安倍晉三是台灣永遠的好朋友,感謝他對雙方友誼及世界民主、自由等的貢獻。

日本當局調查安倍晉三遇害經過,懷疑當日保安部署有漏洞,日本放送協會引述警方消息指,上周五案發時保安沒依照程序應對槍擊,當時兇手開了第一槍後,相隔三秒再開第二槍,當局指保安在第一槍後,應該立即將安倍按下,再包圍並護送他至汽車或安全地方,據報警察廳正檢視案情。至於當場被捕的山上徹也,供稱透過YouTube自學製作槍械行兇。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。