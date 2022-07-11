東灣及Marin縣居民節水雖有成效 全加州仍可能強制節水

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加州未能實現節水目標，州長紐森警告說，全州範圍內的強制性限制可能即將出台，但回看灣區一些數據，好像又是另一回事。

與2020年同月相比，Marin縣居民6月的節水量上升了25%，遠遠超過了15%的州目標。

Josh Wafer是該縣的居民，他是採取嚴厲措施，減少戶外用水的眾多民眾之一。

他指他將他家的草坪挖出來，把一些泥土拿走，然後換做石頭放下。

Wafer說大家可以做出任何小改變，他指因為地球上有很多水，但可用的水並不多。

由於居民的努力，和去年冬天的暴風雨，Marin縣水區的水庫，目前的平均蓄水量為101%，十分充足。

而在東灣，今年年初的節水工作起步緩慢，但在6月份就取得了很大進展，東灣市政公用事業區實施了10%的強制節水，上個月竟然超過了12%。

當局發言人希望這些數字保持穩定，預計不會實施進一步的限制，直到它進行預測明年冬天的降雨量，當局又指4分之1的房子仍然有漏水問題。

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