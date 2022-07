東灣及Marin縣居民節水雖有成效 全加州仍可能強制節水

【KTSF】

加州未能實現節水目標,州長紐森警告說,全州範圍內的強制性限制可能即將出台,但回看灣區一些數據,好像又是另一回事。

與2020年同月相比,Marin縣居民6月的節水量上升了25%,遠遠超過了15%的州目標。

Josh Wafer是該縣的居民,他是採取嚴厲措施,減少戶外用水的眾多民眾之一。

他指他將他家的草坪挖出來,把一些泥土拿走,然後換做石頭放下。

Wafer說大家可以做出任何小改變,他指因為地球上有很多水,但可用的水並不多。

由於居民的努力,和去年冬天的暴風雨,Marin縣水區的水庫,目前的平均蓄水量為101%,十分充足。

而在東灣,今年年初的節水工作起步緩慢,但在6月份就取得了很大進展,東灣市政公用事業區實施了10%的強制節水,上個月竟然超過了12%。

當局發言人希望這些數字保持穩定,預計不會實施進一步的限制,直到它進行預測明年冬天的降雨量,當局又指4分之1的房子仍然有漏水問題。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。