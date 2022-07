【KTSF】

灣區新型肺炎確診率再度飆升。

截至上星期五,加州住院人數有4009人,當中770個來自灣區,深切治療部亦有94個確診病人,比上個月的63人高,上升約三成。

