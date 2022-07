涉嫌行刺安倍疑犯供稱自製槍械 前一天早欲行兇

【有線新聞】

涉嫌行刺日本前首相安倍晉三,疑犯山上徹也移送檢察廳,警方認為他精心預謀,發現山上犯案前一小時已到現場探路,山上供稱造了多支槍械,甚至試圖製造炸彈。

日本前首相安倍晉三遇刺案,41歲疑犯山上徹也由警員押上警車移送檢察廳,他被捕初時涉嫌企圖謀殺,現已改為謀殺嫌疑。

山上被指周五在奈良街頭以自製槍械,從後向正在演說的安倍晉三開了兩槍。警方調查認為疑犯一直尋找機會、精心策劃犯案,發現山上在安倍開始演講前一小時,已抵達現場探路,可能為了找出較易下手的位置。

山上還供稱他在案發前一日,亦有到安倍在岡山演講的會場,原本打算當時下手,但因保安嚴密最終無入場。警方認為山上精心預備高殺傷力武器,在他住所搜出多支疑似自製槍械,山上承認有製作、以多支鐵管製成的多管槍,事前試射槍械,又試圖製造炸彈。

山上被捕後供稱,是因為其母親向宗教組織捐款至破產,原本想殺害組織高層,但因為做不到,才轉而針對他認為與組織有關的安倍,日媒《現代商業》報道指,有關組織是新興教派「統一教會」。

奈良縣警方強調要徹查案件,並承擔責任,盡快檢討保安部署。警方消息人士承認案發時,在場警員直到槍聲響起後,才注意到從後接近安倍的疑犯,認為當時在安倍身後布防不足。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。