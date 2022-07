Daly City初步通過在Westlake購物中心附近建公寓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Daly City規劃委員會本週一致批准了一項計劃,將會在Westlake購物中心附近的一塊地皮上建造214套公寓。

Daly City的Westlake購物中心,有Target、Home Depot、Trader Joe’s,以及多間餐廳等,而將會開發住宅項目的地皮,先前是Burlington Coat Factory。

根據舊金山(三藩市)紀事報,該項目將於今年夏天稍後的時間提交給市議會表決,一旦批准,該項目將會成為Westlake購物中心的第二個住宅開發項目。

現時灣區越來越多的城市瞄準龐大的購物中心,來幫助它們實現加州規定的住屋目標,在San Rafael,一個建築商正計劃重新發展出一個擁有1,356個單位的Northgate購物中心,在San Bruno市,Tanforan購物中心將可能重建成一個擁有1,000多個單位的生物科技園區。

此外,San Leandro的Bayfair中心,San Mateo的Hillsdale購物中心,以及舊金山的Stonestown商場,亦正在發展住宅項目。

