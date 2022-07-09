Daly City初步通過在Westlake購物中心附近建公寓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Daly City規劃委員會本週一致批准了一項計劃，將會在Westlake購物中心附近的一塊地皮上建造214套公寓。

Daly City的Westlake購物中心，有Target、Home Depot、Trader Joe’s，以及多間餐廳等，而將會開發住宅項目的地皮，先前是Burlington Coat Factory。

根據舊金山（三藩市）紀事報，該項目將於今年夏天稍後的時間提交給市議會表決，一旦批准，該項目將會成為Westlake購物中心的第二個住宅開發項目。

現時灣區越來越多的城市瞄準龐大的購物中心，來幫助它們實現加州規定的住屋目標，在San Rafael，一個建築商正計劃重新發展出一個擁有1,356個單位的Northgate購物中心，在San Bruno市，Tanforan購物中心將可能重建成一個擁有1,000多個單位的生物科技園區。

此外，San Leandro的Bayfair中心，San Mateo的Hillsdale購物中心，以及舊金山的Stonestown商場，亦正在發展住宅項目。

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