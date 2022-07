【KTSF】

美國郵政USPS星期日開始加價。

星期日開始,購買Forever郵票,價錢會由目前58仙一張加價至60仙,如果大家存有過去低價購買的Forever郵票,加價後仍然可以用來寄信,因為它的價值是永恆的。

國內郵寄明信片以及和郵寄國際信件的價格也會上升,例如國際信件,每安士的郵費由1.3元增加至1.4元。

郵政局指出,通貨膨脹和營運費用上升,是導致加價的原因。

