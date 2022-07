舊金山市府考慮讓退伍軍人優先申請可負擔房屋

【KTSF 歐志洲報導】

根據舊金山(三藩市)在2019年針對無家可歸人士做的調查發現,當中有近一成是退伍軍人,市府目前正推動要讓退伍軍人成為市府可負擔房屋計劃中,優先受考慮的一組人士。

南加州大學的一項調查發現,911事件後在舊金山的退伍軍人,有多達4成無家可歸。

而一些公共住屋項目中,申請人收入不得超過中位收入的50%,但有一些收入在50%以上的人,把大部分收入拿來交房租,這些人因此尤其容易失去住所。

市府目前的可負擔房屋出租和出售項目中,有四個優先申請組別,分別是受到重建項目逼遷的人、被其他因素逼遷的人、項目所在社區的居民,和在舊金山生活或工作的人。

市府現在考慮的提案,不會為退伍軍人設立新的組別,但要是在這四個優先組別中有退伍軍人,將優先考慮他們。

舊金山市議員馬兆明(Gordon Mar)說:「這個重要的法例,會為退伍軍人創造新的優先,在市府的可負擔房屋項目中,包括出租和購房的機會和頭款資助項目。」

退伍軍人Chun-li Kahae說:「這肯定會影響所有無家可歸的退伍軍人,在街上掙扎的人,還有其他有工作的人,大家都是因為無法負擔住屋而在同一條船上。」

舊金山市立大學校董/退伍軍人王兆倫(Alan Wong)說:「這法例將能夠確保退伍軍人在貢獻國家和回饋社區之後,能有住屋機會,這樣我們便能支持他們。」

舊金山的政府審計和監督委員會之後一致表決通過,將法案交由市議會全體會議在7月中表決。

