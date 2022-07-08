Brooke Jenkins宣誓就任舊金山地檢官

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週四宣布委任前地檢處檢控官Brooke Jenkins為地檢官，Jenkins週五宣誓就任。

舊金山選民在上個月的選舉中罷免地檢官博徹思，積極參與罷免活動的前檢控官Jenkins，在市長的委任下週五宣誓就任。

布里德在發言時也感謝其中兩位她考慮的人選，市議員Catherine Stefani，和曾經競選地檢官的湯曉慧（Nancy Tung）。

布里德表示，聽到選民的聲音，要地檢處嚴正起訴罪案人士。

布里德說：「我們必須確保那些屢次被逮捕的人，最終必須面對後果，我們知道有些人有精神問題，他們若犯罪，司法系統必須要給他們支持和所需要的服務。」

Jenkins在發言時特別提到，要嚴厲起訴販毒方面的罪案，不會讓一些像田德隆區的地方有公開賣毒品的狀況出現，她也提到不會讓施暴和重犯人士沒有顧慮的犯案。

Jenkins說：「不能再讓我們的亞裔社區，害怕在城市中行走，害怕做日常的事情，而無義工陪同，害怕會被攻擊，這類事件現在就必須停止。」

在市長考慮名單中的湯曉慧也贊同市長的選擇。

湯曉慧說：「我們需要前進，有一個有經驗的檢控官，帶領地檢處是重要的，所以我希望她（Jenkins）能夠給人們見到，在公共安全方面的改變，和在刑事正義改革方面做出平衡。」

對於往後如何衡量Jenkins的表現，布里德表示，要看Jenkins如何起訴罪案涉案人士，因為監獄並不是唯一的解決方法。

布里德說：「舊金山有些人有複雜的問題，看她決定什麼是最好的解決方法，看她明告屢次在舊金山犯案的人，我希望看到罪案數字有改變，也看到被起訴的罪案數字有改變。」

Jenkins表示，地檢處不會有人事變動，而被罷免的地檢官博徹思也表示，將協助確保過度順利。

Jenkins說：「他有和我聯絡，我們也談過話，他表示會盡一切能力協助過渡，我們的談話愉快，我也相信會順利過渡。」

Jenkins將在年底的特別選舉中正式競選，以完成博徹思剩下的任期。

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