Brooke Jenkins宣誓就任舊金山地檢官

舊金山(三藩市)市長布里德週四宣布委任前地檢處檢控官Brooke Jenkins為地檢官,Jenkins週五宣誓就任。

舊金山選民在上個月的選舉中罷免地檢官博徹思,積極參與罷免活動的前檢控官Jenkins,在市長的委任下週五宣誓就任。

布里德在發言時也感謝其中兩位她考慮的人選,市議員Catherine Stefani,和曾經競選地檢官的湯曉慧(Nancy Tung)。

布里德表示,聽到選民的聲音,要地檢處嚴正起訴罪案人士。

布里德說:「我們必須確保那些屢次被逮捕的人,最終必須面對後果,我們知道有些人有精神問題,他們若犯罪,司法系統必須要給他們支持和所需要的服務。」

Jenkins在發言時特別提到,要嚴厲起訴販毒方面的罪案,不會讓一些像田德隆區的地方有公開賣毒品的狀況出現,她也提到不會讓施暴和重犯人士沒有顧慮的犯案。

Jenkins說:「不能再讓我們的亞裔社區,害怕在城市中行走,害怕做日常的事情,而無義工陪同,害怕會被攻擊,這類事件現在就必須停止。」

在市長考慮名單中的湯曉慧也贊同市長的選擇。

湯曉慧說:「我們需要前進,有一個有經驗的檢控官,帶領地檢處是重要的,所以我希望她(Jenkins)能夠給人們見到,在公共安全方面的改變,和在刑事正義改革方面做出平衡。」

對於往後如何衡量Jenkins的表現,布里德表示,要看Jenkins如何起訴罪案涉案人士,因為監獄並不是唯一的解決方法。

布里德說:「舊金山有些人有複雜的問題,看她決定什麼是最好的解決方法,看她明告屢次在舊金山犯案的人,我希望看到罪案數字有改變,也看到被起訴的罪案數字有改變。」

Jenkins表示,地檢處不會有人事變動,而被罷免的地檢官博徹思也表示,將協助確保過度順利。

Jenkins說:「他有和我聯絡,我們也談過話,他表示會盡一切能力協助過渡,我們的談話愉快,我也相信會順利過渡。」

Jenkins將在年底的特別選舉中正式競選,以完成博徹思剩下的任期。

