舊金山市長布里德任命Brooke Jenkins出任地檢官（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州初選投票日,舊金山(三藩市)選民成功罷免了地檢官博徹思,舊金山市長布里德週四任命新的地檢官。

在上個月的加州初選,舊金山選民以61%同意,39%反對而成功罷免了時任地檢官博徹思,根據法例,博徹思必須在選舉結果獲市議會認證後的10天內離職,他將會在週五正式離開辦公室。

市長布里德週四就任命Brooke Jenkins為新地檢官,她同時是舊金山歷史上第一位拉美裔地檢官。

Jenkins是一名非洲裔和拉丁美洲裔美國人,在舊金山地檢處有豐富的經驗,包括起訴仇視罪行、兇殺和性侵犯等罪行,她曾經在地檢處工作7年,亦曾在博徹思下屬擔任兇殺案檢察官。

由於後來對地檢處的方向越來越不滿,她在上年10月辭職,她在記者會上指出,自己在2014年加入舊金山地檢處,希望成為那些遭受痛苦的人的代言人,從那時起,她就一直致力為受害者討回公道,並希望令舊金山成為更安全的地方,但認為可悲的是,舊金山市民現在愈來愈感到不安全。

Jenkins說:「舊金山地檢處的首要任務是促進公共安全,作為下任地檢官,我將恢復對舊金山刑事司法系統的問責制和後果,不容暴力與慣犯傷害本市而沒有後果,也不容仇視罪行,我們的亞裔社區不能因其身份,而繼續生活在擔心遇襲的恐懼中。」

她將任職至11月,屆時她將參加特別選舉,而特別選舉將決定誰將完成,博徹思的任期至2023年。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。