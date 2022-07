加州猴痘確診個案全國第二高 舊金山有40宗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

根據聯邦疾控中心(CDC),加州有117宗猴痘確診個案,確診數量是全國第二高,僅次於紐約的122宗,單是舊金山(三藩市)就已經有40宗確診。

幾間本地診所追查病例源頭,發現與最少一項舊金山同志榮耀活動有關,主辦單位就於社交媒體發文指,最少一個參加者確診經皮膚接觸的猴痘。

舊金山愛滋病基金會行政總裁Tyler TerMeer博士就指不需恐慌,因為猴痘不單止可以預防,亦可以治療,他說目前看到的個案,主要是通過皮膚接觸傳播。

TerMeer博士說:「猴痘有幾個傳染方法,但目前看到的個案,主要是通過皮膚接觸傳播,但若患者有皮膚病變,病毒可以停留在其衣服或其他質料上,其他人可通過皮膚接觸,或長期呼吸道接觸傳染,我們暫時沒看見這個情況。」

他說猴痘主要在與同性發生性行為的男人間傳播,但生物學上就不能解釋這現象,他希望民眾不要對灣區甚至是全國的男同性戀者有偏見。

他指自己的診所現時有足夠疫苗應付猴痘,但不會維持很久,他有最少1000劑疫苗,但實際上就需要6000劑,以防確診率飆升,他建議市民做檢測。

另外,Santa Clara縣公共衛生局週四公佈,目前已有兩宗猴痘確診個案,衛生局指出,與多過一個伴侶或新伴侶有性行為或親密接觸,到人多的派對及夜店、以及與身體不適或有皮疹的人有密切接觸,都可以增加患猴痘的風險。

