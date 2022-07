San Mateo縣新型肺炎風險等級從黃色升至紅色（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦疾控中心(CDC)宣佈,將San Mateo縣的新型肺炎風險等級,從黃色升至紅色的高風險,建議市民戴口罩及接種疫苗。

CDC指,根據一個縣的確診率、住院率決定風險等級,而舊金山(三藩市)及San Mateo縣的住院率有所上升,加重當地醫療系統負擔,所以提高風險等級。

CDC建議市民於室內公共場所,以及在公共交通工具上戴口罩,也建議市民接種疫苗及加強劑,並做病毒檢測,如果染疫就要尋求醫療協助,高風險人士應採取額外安全措施,例如避免參加室內群聚活動。

San Mateo縣衛生局強調,4月起就主張室內戴口罩,並佩戴N95或KN95的高質量口罩,亦呼籲商戶、室內場所負責人要求顧客戴口罩,並要打開窗門,加強空氣流通。

衛生局也指出,接種疫苗及加強劑,可以減低住院率及死亡率。

