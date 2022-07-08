San Mateo縣新型肺炎風險等級從黃色升至紅色（視頻）

July 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦疾控中心（CDC）宣佈，將San Mateo縣的新型肺炎風險等級，從黃色升至紅色的高風險，建議市民戴口罩及接種疫苗。

CDC指，根據一個縣的確診率、住院率決定風險等級，而舊金山（三藩市）及San Mateo縣的住院率有所上升，加重當地醫療系統負擔，所以提高風險等級。

CDC建議市民於室內公共場所，以及在公共交通工具上戴口罩，也建議市民接種疫苗及加強劑，並做病毒檢測，如果染疫就要尋求醫療協助，高風險人士應採取額外安全措施，例如避免參加室內群聚活動。

San Mateo縣衛生局強調，4月起就主張室內戴口罩，並佩戴N95或KN95的高質量口罩，亦呼籲商戶、室內場所負責人要求顧客戴口罩，並要打開窗門，加強空氣流通。

衛生局也指出，接種疫苗及加強劑，可以減低住院率及死亡率。

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