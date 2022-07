【KTSF】

上週六晚上,在Palo Alto一間超市發生的強行偷竊事件中,警方逮捕了4名歹徒,之後發現他們開的車,也是事前在Concord市偷來的車。

警方表示,7月2日大約晚上9點半接報,在Middelfield路的Safeway超市,有4人企圖把洗衣粉放進背包中,當超市職員要他們離開的時候,4人不但威脅要殺她,還把食物架上的烤雞丟在地上。

警方之後在Page Mill Road攔截4人所開的車,在車上找到洗衣粉和烤雞,並發現他們開的車,是當天較早時候在Concord市失竊的車。

被逮捕的4人當中,其中兩人未成年,兩名成年人面對劫車和串謀犯罪的重罪起訴,而兩名未成年歹徒,則被控盜竊和嚴重串謀犯罪。

