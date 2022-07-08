加州聯邦參議員Alex Padilla促繼續推動槍管項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在總統拜登簽署了「安全社區」槍械管制法案後，加州聯邦參議員Alex Padilla週四舉行線上會議，提到必須繼續推動槍管項目。

會議中指出，「安全社區」槍管法，設有取走一些人士的槍支、加大對家暴受害人的保護，和加大對21歲以下買槍人的背景調查等。

但是距離加州更加嚴格的槍管法還有一段距離，例如限制有精神問題的人擁槍，和禁止高殺傷力槍支等。

Padilla指出，學校有火警和地震演習，但現在必須有應對槍手的演習，顯示槍支暴力的嚴重。

Padilla說：「為了應對學校槍擊事件，在高中、中學、甚至是我孩子的小學，必須對怎樣應對槍手出現進行演習，這是有問題的，而且是非常嚴重的問題，所以我們必須致力於加強在所有社區的槍支安全。」

也有學生透露，學校學習也受到這類事件影響。

Students Demand Action代表Ashley Castillo說：「我認為學生不應該從自己的教育和生命之間作取捨，我們在全球疫情期間談到，每個學生都應該有受教育的權利，但是我們並沒有讓學校安全到可以安心的接受教育的環境。」

Padilla表示，國會通過的槍管法，雖然是30年來的一大成就，但是他也還會繼續推動其他重要的槍管條文，例如禁止攻擊性武器、加強對所有買槍人士的背景調查，而不只是21歲以下的人等。

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