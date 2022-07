台灣僑委會委員長童振源到訪灣區說明最新僑務政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會委員長童振源週四到訪灣區,向媒體說明最新的僑務政策。

童振源這次訪美一共14天的時間,除了週四來到灣區,他先前還到訪了鳳凰城,以及洛杉磯等地。

對於僑界最關注回台灣邊境鬆綁的問題,台灣防疫中心週四宣布,每週入境人數放寬至4萬人,並放寬部份人士的PCR規定,童振源預告,未來還有機會進一步放寬。

童振源說:「未來我們應該預期,台灣的疫情在逐漸穩定當中,應該開放措施會愈來愈多,逐漸恢復到正常。」

童振源表示,理解海外有很多僑胞已經兩、三年沒有回去,很多人還在等待零隔離,他呼籲大家再忍耐一段時間。

童振源說:「我知道有一些經商的,或者說有一些可能比較無法忍受居隔的僑胞朋友,我想再稍微忍耐一下,因為台灣的疫情逐漸地在緩和當中。」

專門服務台灣海外僑民的台灣僑委會成立九十週年了,不過一路走來有許多挑戰,包括有限的人力和資源。

童振源說:「我們僑胞散落在全世界,那僑委會人數相對是少,我們在總部是262位,在海外38個據點58位同仁,加起來320位,所以320位我們要服務,全世界204萬個僑胞台僑,加上4900萬的華人,那麼各位可以想想,我們在這樣一個全球的範圍裏面,要服務這麼多人,在現實上是有困難的。」

因此童振源上任後,運用新科技和新模式,克服疫情限制,擴大服務範圍,他週四也透露,接下來推動的新措施,包括在9月將推動二代僑胞卡,稱為愛僑卡。

童振源說:「未來的愛僑卡當然原來的優惠都會存在、還要擴大,跟政府各部會還要合作,但是也希望跟所有僑務活動能夠結合,比如說FASCA(海外青年文化大使),要報名要僑胞卡號碼,比如說回台灣的服務營,要僑胞卡號碼,比如說回台灣的觀摩團,或者研習班要有僑胞卡號碼,這樣我們才能把僑務資訊,做一個有系統的分析。」

童振源週四晚主持台灣華語文學習中心、矽谷中文學校與Cupertino學區合辦華語班的合作儀式,他表示,推動台灣華語文學習中心至今已見成效。

童振源說:「從去年試辦到今年,已經成立了45家,我們這個過去幾個月到世界各地,來看台灣華語文中心運作的狀況,目前都相對相當好,那麼我們事實上又盤點了,大概有六、七十家都很有潛力,所以未來四年要一百家,那我們從現在就開始輔導。」

童振源此行從週四起到九號,將在灣區出席一連串活動,包括北加州台灣華語文學習中心成果展示及座談會,北加州台灣工商會與北加州台灣醫學會跟臺大醫院簽署國際醫療產學合作備忘錄,週五晚將出席由華運會,也就是金山灣區華人運動大會主辦的僑界歡迎晚宴暨慶賀僑委會成立九十週年晚宴。

週六的重頭戲則是出席上午10點於南灣僑教中心舉行的華運會聖火點燃儀式,今年的聖火傳遞還新增一項創舉,除了照慣例邀請主流社會和僑界代表一起傳遞聖火,還特別安排了馬匹領銜舉行小型的遊行,活動開放民眾參加。

