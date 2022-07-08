情侶奧克蘭580公路駕車 子彈射穿擋風玻璃險喪命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一對情侶駕車時，行駛至東灣580公路奧克蘭（屋崙）路段，一粒子彈突然射穿他們汽車的擋風玻璃，差點射中坐在副駕的女事主，這個畫面被事主的行車記錄儀拍下。

6月14號，Garrett Mason與未婚妻Tina Do正前往Pleasanton的家，在580公路行駛途中，一粒子彈突然射穿擋風玻璃，Mason當下未知發生什麼事，但就指當時有兩架車正互相追逐。

Garret Mason說：「其中一架車的乘客探身出窗外，並坐在乘客座位的窗戶，向一架追著他們的車開槍，其中一粒子彈碰巧射穿我們的擋風玻璃。」

子彈穿透擋風玻璃的位置，就差點釀成慘劇，子彈距離射中Mason的未婚妻只相差數吋距離。

雖然行車記錄儀將事發經過錄下，但槍手就逃之夭夭，亦沒有從執法部門聽到什麼消息。

Mason並不是唯一一個受害者，但他非常幸運，因為灣區公路上曾發生過致命槍擊案。

州長紐森就爭取撥款，於各地安裝更多閉路電視，包括案發的Alameda縣。

Mason說：「警方反映，同類事件的發生次數正上升，我們不是唯一受害人，唯一特別的就是子彈穿透整架車，然後片段被錄下，這是唯一令警察震驚的部份。」

Mason正與警方探員合作，但對於將涉案的人繩之於法就不樂觀，因為他沒拍下對方的車牌，或槍手的相片，他亦開始質疑是否應該居住於東灣。

Mason說：「灣區還是個很好的地方，但這些事件正使這個形象受挫。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。