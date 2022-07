情侶奧克蘭580公路駕車 子彈射穿擋風玻璃險喪命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一對情侶駕車時,行駛至東灣580公路奧克蘭(屋崙)路段,一粒子彈突然射穿他們汽車的擋風玻璃,差點射中坐在副駕的女事主,這個畫面被事主的行車記錄儀拍下。

6月14號,Garrett Mason與未婚妻Tina Do正前往Pleasanton的家,在580公路行駛途中,一粒子彈突然射穿擋風玻璃,Mason當下未知發生什麼事,但就指當時有兩架車正互相追逐。

Garret Mason說:「其中一架車的乘客探身出窗外,並坐在乘客座位的窗戶,向一架追著他們的車開槍,其中一粒子彈碰巧射穿我們的擋風玻璃。」

子彈穿透擋風玻璃的位置,就差點釀成慘劇,子彈距離射中Mason的未婚妻只相差數吋距離。

雖然行車記錄儀將事發經過錄下,但槍手就逃之夭夭,亦沒有從執法部門聽到什麼消息。

Mason並不是唯一一個受害者,但他非常幸運,因為灣區公路上曾發生過致命槍擊案。

州長紐森就爭取撥款,於各地安裝更多閉路電視,包括案發的Alameda縣。

Mason說:「警方反映,同類事件的發生次數正上升,我們不是唯一受害人,唯一特別的就是子彈穿透整架車,然後片段被錄下,這是唯一令警察震驚的部份。」

Mason正與警方探員合作,但對於將涉案的人繩之於法就不樂觀,因為他沒拍下對方的車牌,或槍手的相片,他亦開始質疑是否應該居住於東灣。

Mason說:「灣區還是個很好的地方,但這些事件正使這個形象受挫。」

