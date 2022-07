【KTSF】

簡稱華運會的金山灣區華人運動大會,將在本週六舉行聖火點燃儀式,另外,簡稱華體會的北加州華人文化體育協會,週四正式宣布,今年華體會的賽事開鑼了。

華體會今年已經邁入20年,「華體二十,砥礪奮進」是華體會今年的口號及目標,華體會週四宣布,今年將舉辦羽毛球大賽、游泳錦標賽、太極比賽及乒乓球比賽,其中羽毛球賽本週六在CBA羽毛球館舉行。

