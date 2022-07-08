Elon Musk宣布終止收購Twitter

【KTSF】
Tesla及SpaceX的Elon Musk收購Twitter的計劃正面臨告吹，受到假帳戶數據疑慮影響，Musk週五已通知Twitter董事會終止收購的交易，不過Twitter則回應稱，會尋求法律行動來執行收購協議。
Musk計劃以440億美元收購Twitter一事鬧得沸沸揚揚，不過就在關鍵階段，他週五發函給Twitter董事會，表示他將終止這項收購。
Musk的律師Mike Ringler在信中寫道，過去近兩個月以來，Musk一直設法要取得Twitter平台上的虛假或垃圾帳戶數據，但Twitter卻沒有或拒絕提供資訊，有時甚至忽視Musk提出的要求，或以不正當的理由加以拒絕等。
信上又說，這些資訊都是Twitter的商業和財務表現最基本的，也是要完成併購交易所必需的。
對於Musk的終止收購決定，Twitter董事會主席Bret Taylor週五則是發推文回應說，董事會承諾會在Musk同意過的價格和條件下完成這筆交易，並計劃採取法律行動來執行這項收購協議，他們有信心能夠在達拉華州法院打贏這場官司。
美聯社報導指出，如果交易終止，Twitter可以依照先前的協議，要求Musk支付10億元分手費，不過目前看來，Twitter董事會已經同意要打官司來執行收購交易，而且Twitter執行長Parag Agrawal也堅持說要完成交易。
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