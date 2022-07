【KTSF】

一名9歲男孩週三下午在南灣Mountain View一個公寓游泳池遇溺身亡。

警方表示,週三下午4點左右,接報指Ednamary Way 1800路段發生遇溺事件,在急救人員趕去的途中,調度員向報案者提供心肺復蘇方法,當救護員到達現場後,便接手繼續急救,男孩被送往醫院,其後證實死亡。

警方表示,正在調查事件。

根據聯邦疾控中心CDC的建議,遇溺可能在幾秒鐘之內發生,而且通常是無聲,中心敦促家長讓孩童參加游泳班,而且當兒童在水中或池邊玩耍時,成年人需要在場密切監督他們。

