勞工部資料顯示美國每兩個工作空缺只有一人填補

July 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 傅景竑報道】

美國後疫情的就業市場持續攀升，根據勞工部的最新資料顯示，缺工量與就業量已來到二比一。

美國就業市場不見冷卻趨勢，根據勞工部最新統計資料，美國今年3月的缺工量，達到了1,180萬個職缺，也創下歷史新高。

雖然缺工量在4月份下降到1,140萬，但這數字仍然相當可觀。

與就業量相比，4月份的職缺是新聘員工的將近兩倍，也就是説，每兩個工作空缺，只會有一位員工填補。

勞工部的「職缺與勞動流動率調查」也顯示，服務業是缺工最嚴重的區塊，尤其休閒與酒店業，來到8.9%的缺工量。

雖然活躍的就業市場，顯現美國經濟自疫情兩年前爆發至今的強勁成長力，但許多專家也擔憂，通貨膨脹及缺工情況，將帶給經濟雙重打擊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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