勞工部資料顯示美國每兩個工作空缺只有一人填補

【KTSF 傅景竑報道】

美國後疫情的就業市場持續攀升,根據勞工部的最新資料顯示,缺工量與就業量已來到二比一。

美國就業市場不見冷卻趨勢,根據勞工部最新統計資料,美國今年3月的缺工量,達到了1,180萬個職缺,也創下歷史新高。

雖然缺工量在4月份下降到1,140萬,但這數字仍然相當可觀。

與就業量相比,4月份的職缺是新聘員工的將近兩倍,也就是説,每兩個工作空缺,只會有一位員工填補。

勞工部的「職缺與勞動流動率調查」也顯示,服務業是缺工最嚴重的區塊,尤其休閒與酒店業,來到8.9%的缺工量。

雖然活躍的就業市場,顯現美國經濟自疫情兩年前爆發至今的強勁成長力,但許多專家也擔憂,通貨膨脹及缺工情況,將帶給經濟雙重打擊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。