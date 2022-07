美國6月招聘仍然強勁 打破專家預期經濟可能衰退說法

【KTSF】

聯邦勞工部週五發表的就業報告顯示,6月份的招聘仍然強勁,打破近期一些專家的預期說,可能出現經濟衰退的講法。

數據指出,非農業職位數目6月份增加37.2萬份,遠遠多過市場預期,全國失業率就仍然保持在3.6%,符合預期,也比2020年2月疫情之前的水平略為高。

對於這份就業報告,有經濟專家指出,就業增長強勁,似乎對經濟正在走向或已經跌入衰退的講法是一種諷刺,這點就足以支撐到聯儲局在本月底開會時,可能會再加息4分之3厘。

雖然有跡象顯示,薪酬增長正在冷卻,以及近期商品價格急跌,這些都反映出通脹前景,可能比當局預期的改善得更快。

也有市場策略師認為,週五發表的就業數據,進一步證明衰退並非近在眼前,但肯定衰退的風險仍然存在,預期美國經濟衰退將於明年呈現。

他認為現時持續高企的通脹,聯儲局很難不會加息,因此估計聯儲局將會進一步明顯收緊貨幣政策。

這位專家也認為,聯儲局本月底的會議上,可能會加息4分之3厘,預料到9月時,有機會再加息4分之1厘或半厘

