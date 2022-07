安倍中槍搶救無效不治 疑犯認對安倍不滿動殺機

【有線新聞】

日本前首相安倍晉三在奈良街頭出席自民黨拉票活動時遭到槍擊,送院搶救後不治。一名男子被捕,他承認對安倍不滿打算殺死他,但與政治理念無關。

安倍晉三在奈良街頭向民眾演講突然傳出槍聲,保安人員隨即將一名穿灰色上衣的男子撲倒地上制服,地面留有懷疑自製槍械。

有片段從另一角度拍攝到,疑犯從安倍晉三背後走近,開槍時冒出白煙,安倍倒地後不省人事,身上有血跡,救護人員將他抬上擔架,期間不斷為他急救。

目擊民眾指,這位67歲前首相僅開始演講一、兩分鐘,現場就傳出兩下槍聲,安倍在第二下槍聲後倒地,兇徒作案後沒逃走。

安倍晉三周五接近中午,在奈良大和西大寺站附近為自民黨參議院選舉候選人拉票時遭到槍擊。

疑犯是41歲、住在奈良市的男子山上徹也,他被捕後承認是對安倍不滿,打算殺死他,但不是出於安倍的政治理念。

警方其後在疑犯家中搜獲爆炸品,報道指他曾是海上自衛隊隊員,服役三年後、於2005年離職。

中槍的安倍由救護車和直升機送往奈良醫科大學醫院,醫生指安倍入院時已無生命跡象,他有兩處很深的傷口,其中右邊頸部的傷傷及心臟位置、大量出血,經輸血搶救,最終在他中槍後五個半小時證實不治。

自民黨稱,安倍晉三行程是在前一日決定,並於當晚向支持者公布活動細節。

Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。