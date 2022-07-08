George Floyd警暴案 涉案警員被判囚21年

July 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Derek Chauvin (Minnesota Department of Corrections)

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案，去年被定罪的警員Derek Chauvin，因為侵犯Floyd的民權，他在週四被聯邦法庭判刑21年。

在週四的量刑聆訊中，在聯邦法官未宣讀判刑之前，前明尼阿波利斯市警員Chauvin首先在庭上祝福案中非洲裔死者George Floyd的孩子，法官就對Chauvin說，「你在他人身上跪頸致死的行為，將會受到懲罰」。

被告Chauvin今天獲聯邦判監禁21年，他被控謀殺Floyd，而在去年4月被定罪，他在州法庭上獲判監禁22年半，至今仍然在監獄服刑，因此減去7個月的刑期，Chauvin也由州監獄轉去聯邦監獄服刑。

去年12月，Chauvin在George Floyd警暴案衍生出來的聯邦民權訴訟中，他承認有罪。

檢控官指，警員Chauvin的行為冷血，要求判他最高監禁年期25年，但被告辯護律師就要求判刑20年。

Chauvin在提出抗辯時，承認剝奪Floyd的民權，因為Floyd曾大叫「我不能呼吸」，但警員Chauvin仍然對Floyd跪頸。

Floyd警暴案發生在2020年5月，引起全美國以至世界多個國家關注種族問題，也掀起全球的「黑人生命寶貴」運動。

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