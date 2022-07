George Floyd警暴案 涉案警員被判囚21年

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案,去年被定罪的警員Derek Chauvin,因為侵犯Floyd的民權,他在週四被聯邦法庭判刑21年。

在週四的量刑聆訊中,在聯邦法官未宣讀判刑之前,前明尼阿波利斯市警員Chauvin首先在庭上祝福案中非洲裔死者George Floyd的孩子,法官就對Chauvin說,「你在他人身上跪頸致死的行為,將會受到懲罰」。

被告Chauvin今天獲聯邦判監禁21年,他被控謀殺Floyd,而在去年4月被定罪,他在州法庭上獲判監禁22年半,至今仍然在監獄服刑,因此減去7個月的刑期,Chauvin也由州監獄轉去聯邦監獄服刑。

去年12月,Chauvin在George Floyd警暴案衍生出來的聯邦民權訴訟中,他承認有罪。

檢控官指,警員Chauvin的行為冷血,要求判他最高監禁年期25年,但被告辯護律師就要求判刑20年。

Chauvin在提出抗辯時,承認剝奪Floyd的民權,因為Floyd曾大叫「我不能呼吸」,但警員Chauvin仍然對Floyd跪頸。

Floyd警暴案發生在2020年5月,引起全美國以至世界多個國家關注種族問題,也掀起全球的「黑人生命寶貴」運動。

