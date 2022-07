英國保守黨內有呼聲促約翰遜即時離職

【有線新聞】

英國首相約翰遜辭任保守黨黨魁,但留任首相至選出接任人為止,承諾期間不會作出重大政策改動。保守黨內外均有呼聲要求他即時離職,前首相馬卓安建議可以由副首相藍韜文出任看守首相。

在排山倒海的壓力下,英國首相約翰遜決定辭職,但並非馬上退場,而是留任首相直至選出接任人。

他公布決定後在唐寧街與內閣開會,為了讓政府繼續運作,委任新官員填補50多個保守黨人辭職的空缺。約翰遜表明過渡期間不會推出新政策或改變大方向,不會下重大財政決定。

不過工黨黨魁施紀賢要求約翰遜立即下台,否則將在國會發動不信任投票。而保守黨內對約翰遜是否應即時離職亦有分歧,前首相馬卓安去信1922委員會主席布雷迪,指讓約翰遜留任並非明智做法,為了國家福祉及政府平穩過渡,約翰遜不應留在唐寧街。他提出可由副首相藍韜文領導看守政府,或加快選黨魁程序,只由保守黨議員投票選黨魁,而非所有保守黨人。

1922委員會下周將公布選黨魁的安排及時間表,預料在秋季選出新黨魁,意味約翰遜將留任近3個月。

約翰遜辭任後,國會外交事務委員會主席董勤達表示,將競逐保守黨黨魁,是首個表態的黨員。他在每日電訊報指是時候重新開始,將團結黨友為政府帶來新力量和想法。總檢察長柏斐文早前亦表示不排除會角逐。

英國傳媒報道,交通大臣夏博思和日前辭去衛生大臣一職的賈偉德,亦正考慮角逐。

