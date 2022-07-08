加州將投放一億元自行生產胰島素降低價格

July 8, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(Alan Levine / CC BY-SA 4.0 / Rehab Center Parus / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森決定州府將會投放一億元，來自行生產價錢較便宜的胰島素，令病人可以買得起藥物。

州長紐森說，糖尿病人用以保命的胰島素藥價貴得驚人，因此加州決定自行生產胰島素，而州府也會投放一億元用來推行這項計劃，以降低藥價，令病人可以買得起藥物。

其中一半的撥款將會用來研發低成本的胰島素藥物，其餘一半款項將會用在加州興建生產廠房，不過州府仍未決定胰島素何時會生產推出市面，或屆時藥物的價錢是多少。

紐森發推文說，針對胰島素藥價，許多病人買藥每個月要支付300元至500元不等，如果加州自行生產胰島素，這個成本將可以最低限度降低一半。

根據2019年一項調查發現，胰島素藥價貴到離譜，因此估計導致每四個糖尿病人中，就有一個人要調整胰島素的劑量。

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