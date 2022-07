加州將投放一億元自行生產胰島素降低價格

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森決定州府將會投放一億元,來自行生產價錢較便宜的胰島素,令病人可以買得起藥物。

州長紐森說,糖尿病人用以保命的胰島素藥價貴得驚人,因此加州決定自行生產胰島素,而州府也會投放一億元用來推行這項計劃,以降低藥價,令病人可以買得起藥物。

其中一半的撥款將會用來研發低成本的胰島素藥物,其餘一半款項將會用在加州興建生產廠房,不過州府仍未決定胰島素何時會生產推出市面,或屆時藥物的價錢是多少。

紐森發推文說,針對胰島素藥價,許多病人買藥每個月要支付300元至500元不等,如果加州自行生產胰島素,這個成本將可以最低限度降低一半。

根據2019年一項調查發現,胰島素藥價貴到離譜,因此估計導致每四個糖尿病人中,就有一個人要調整胰島素的劑量。

