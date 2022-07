【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示,今年機場安檢站找到的槍械數量有望創歷史新高。

TSA表示,目前平均每日搜出17枝槍,當局表示,照這個超度發展,今年將會發現比去年更多的槍械。

TSA於今年上半年搜出超過3千枝槍,而去年全年,就總共搜出5,972枝槍,當中8成以上是已經上了膛。

旅客只可以在托運行李中攜帶合法槍械,但槍械必須未上膛,放在帶鎖的箱中,並在向航空公司櫃檯申報,槍枝也必須與彈藥分開放置,在不同的箱中。

如果在TSA安檢站發現槍械,事主可能會被罰高達一萬元。

