Sunnyvale和Santa Clara市下週一噴灑殺蟲劑滅蚊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣衛生當局在Sunnyvale和Santa Clara市一帶探測到帶有西尼羅河病毒的蚊子,當局將在下週一噴灑殺蟲劑。

測出有西尼羅河病毒蚊子的地區,郵區是94085、94086、94087和95051,要是天氣配合,Santa Clara縣衛生當局將在7月11日星期一大約晚上10點開始,在地圖中的地區展開滅蚊工作,歷時三個小時。

噴灑殺蟲劑的配備,將裝置在貨車上,當局表示,這種滅蚊工作在2003年開始,下週一的工作,有通過社交媒體和放置在大門把手的傳單來通知民眾。

當局表示,民眾與寵物並不需要離開住所。

西尼羅河病毒從2003年開始,在加州出現,已經有超過7,400人感染病毒,累計有359人因此死亡,而在去年就有12人,因感染西尼羅病毒而死亡。

一般人感染後不會有症狀,但一些人會有發燒、頭痛、身體疼痛等,50歲以上的人和有慢性病的人,症狀嚴重的機率比較大。

在預防方面,除了採取一般除蚊措施之外,要避免被蚊子咬的方法還有減少在黎明和黃昏在戶外的時間,也可以穿淺色的長袖衣和長褲,並噴灑驅蟲劑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。