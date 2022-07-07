Sunnyvale和Santa Clara市下週一噴灑殺蟲劑滅蚊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣衛生當局在Sunnyvale和Santa Clara市一帶探測到帶有西尼羅河病毒的蚊子，當局將在下週一噴灑殺蟲劑。

測出有西尼羅河病毒蚊子的地區，郵區是94085、94086、94087和95051，要是天氣配合，Santa Clara縣衛生當局將在7月11日星期一大約晚上10點開始，在地圖中的地區展開滅蚊工作，歷時三個小時。

噴灑殺蟲劑的配備，將裝置在貨車上，當局表示，這種滅蚊工作在2003年開始，下週一的工作，有通過社交媒體和放置在大門把手的傳單來通知民眾。

當局表示，民眾與寵物並不需要離開住所。

西尼羅河病毒從2003年開始，在加州出現，已經有超過7,400人感染病毒，累計有359人因此死亡，而在去年就有12人，因感染西尼羅病毒而死亡。

一般人感染後不會有症狀，但一些人會有發燒、頭痛、身體疼痛等，50歲以上的人和有慢性病的人，症狀嚴重的機率比較大。

在預防方面，除了採取一般除蚊措施之外，要避免被蚊子咬的方法還有減少在黎明和黃昏在戶外的時間，也可以穿淺色的長袖衣和長褲，並噴灑驅蟲劑。

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