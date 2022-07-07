聖荷西聯合學區委員投票決定將警察請回校園（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西聯合學區委員去年投票決定將警察「趕出」校園，不到半年的時間，又把警察請回來，日前學區委員開會決定延長警察在校園的合約。

聖荷西聯合學區委員上周四一致投票決定延長與聖荷西警方80萬美元合同，允許學校在校園內使用警察，包括高中和初中，至於如何配備警察及在甚麼情況下使用，則由學校自行決定。

在日益強烈的反對聲和社區抗議中，聖荷西學區委員在去年初投票將警察趕出校園，這一決定得到了社會正義倡導者的稱讚，他們說校園裡的警察煽動恐嚇，特別是針對有色人種學生。

但是到了8月，學區改變了方向，投票決定讓警察回來，但只是作為足球比賽和舞蹈等特殊活動的「私人保安」。

緊接著12月，學區委員投票允許每個校園僱用聖荷西警察，作為他們認為合適的安全計劃的一部分，當時成立一個15人諮詢委員會，繼續討論校園內警察的存在，將在未來6個月至一年內向學區委員提出最終建議，28名合約警察每小時將獲得70美元的報酬。

這項決定讓反對者說，不足以防止警察對學生施暴，反對警察進駐校園人士說，給警察的合約資金，應該用於支付心理健康服務和諮詢師的費用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。