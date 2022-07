聖荷西聯合學區委員投票決定將警察請回校園（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西聯合學區委員去年投票決定將警察「趕出」校園,不到半年的時間,又把警察請回來,日前學區委員開會決定延長警察在校園的合約。

聖荷西聯合學區委員上周四一致投票決定延長與聖荷西警方80萬美元合同,允許學校在校園內使用警察,包括高中和初中,至於如何配備警察及在甚麼情況下使用,則由學校自行決定。

在日益強烈的反對聲和社區抗議中,聖荷西學區委員在去年初投票將警察趕出校園,這一決定得到了社會正義倡導者的稱讚,他們說校園裡的警察煽動恐嚇,特別是針對有色人種學生。

但是到了8月,學區改變了方向,投票決定讓警察回來,但只是作為足球比賽和舞蹈等特殊活動的「私人保安」。

緊接著12月,學區委員投票允許每個校園僱用聖荷西警察,作為他們認為合適的安全計劃的一部分,當時成立一個15人諮詢委員會,繼續討論校園內警察的存在,將在未來6個月至一年內向學區委員提出最終建議,28名合約警察每小時將獲得70美元的報酬。

這項決定讓反對者說,不足以防止警察對學生施暴,反對警察進駐校園人士說,給警察的合約資金,應該用於支付心理健康服務和諮詢師的費用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。