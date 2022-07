【KTSF】

本台上個月曾報導過,奧克蘭(屋崙)華埠發生的一起劫車案,造成華裔車主多處受傷,奧克蘭警方週三向本台證實,調查人員已經逮捕到一人。

奧克蘭市警局發言人證實,調查人員透露已經逮捕一名跟案件有關的人士,但由於案件仍在調查中,因此暫不公布相關資料。

這起劫車案在6月12日光天化日之下發生,受害人李先生將車暫停在八街和Jackson街的旺記超市外,下車幫忙太太和岳父將採購的貨品搬上車,不料未上鎖以及未熄火的車子,被一名非洲裔匪徒開走。

李先生企圖阻止卻被車拖行十多米,導致他多處受傷,車子則被劫走,經過警方半個多月的調查,終於逮捕到一人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。