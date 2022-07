【KTSF】

東灣Contra Costa縣Martinez市發生山火,警方將事件列為縱火案處理,並拘捕一名41歲女人。

根據Contra Costa縣消防局,事發於週二下午約3點,位於Martinez市Pacheco大道3500號路段,附近有一間7-11油站及柴油油站。

消防員及時撲滅火警,當局指警方拘捕涉嫌縱火的41歲Martinez居民Laura Lee Royer。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。