聯邦當局在美國10個主要城市拘捕1500名暴力罪案疑犯

July 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

聯邦司法部宣布為期一個月的聯邦行動，已在美國10個主要城市拘捕了1500名暴力罪案的逃犯、性罪犯和幫會成員。

美國司法部長加蘭週三表示，美國法警服務中心將名為North Star的專案執法行動，聚焦於兇殺案槍械暴力發生率高的地區。

加蘭說：「在我開始之前，我認為我們需要反思一下，在伊利諾伊州高地公園發生的可怕事件，這個位置距離我成長的住所只有20分鐘路程，我非常了解它，這是對暴力的可怕提醒，特別是我們面臨槍支暴力，我們必須竭盡全力去結束

Garland在會上指出，North Star行動是由美國法警局發起的一項為期30天的反暴力罪行的專案執法行動，在全國十個城市逮捕犯罪分子，其中包括在首都華盛頓、芝加哥、紐約、洛杉磯、巴爾的摩和費城等地區。

行動在6月完成，成功逮捕了1500多名逃犯，其中大多數和暴力罪案有關而被通緝，尤其是兇殺案。

加蘭表示，行動目的是所有聯邦執法機構與州以及地方合作，他相信建立密切的伙伴關係，對最終結果有很大幫助。

他又指司法部將在整個夏天繼續工作，降低罪案數字並積極打擊暴力罪行，以確保社區安全。

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