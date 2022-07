聯邦當局在美國10個主要城市拘捕1500名暴力罪案疑犯

【KTSF】

聯邦司法部宣布為期一個月的聯邦行動,已在美國10個主要城市拘捕了1500名暴力罪案的逃犯、性罪犯和幫會成員。

美國司法部長加蘭週三表示,美國法警服務中心將名為North Star的專案執法行動,聚焦於兇殺案槍械暴力發生率高的地區。

加蘭說:「在我開始之前,我認為我們需要反思一下,在伊利諾伊州高地公園發生的可怕事件,這個位置距離我成長的住所只有20分鐘路程,我非常了解它,這是對暴力的可怕提醒,特別是我們面臨槍支暴力,我們必須竭盡全力去結束

Garland在會上指出,North Star行動是由美國法警局發起的一項為期30天的反暴力罪行的專案執法行動,在全國十個城市逮捕犯罪分子,其中包括在首都華盛頓、芝加哥、紐約、洛杉磯、巴爾的摩和費城等地區。

行動在6月完成,成功逮捕了1500多名逃犯,其中大多數和暴力罪案有關而被通緝,尤其是兇殺案。

加蘭表示,行動目的是所有聯邦執法機構與州以及地方合作,他相信建立密切的伙伴關係,對最終結果有很大幫助。

他又指司法部將在整個夏天繼續工作,降低罪案數字並積極打擊暴力罪行,以確保社區安全。

