約翰遜曾染疫命懸一線 身陷派對門醜聞遭圍攻

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英國首相約翰遜上任大半年便迎來世紀大疫症，自己亦在國家爆發第一波疫情不久後中招，是全球最早染疫的政府領導人，在家領導國家抗疫，但隔離期後仍未痊癒，持續發燒，入院深切治療足足留醫一星期。由發病至休養前後接近一個月才復工，後來約翰遜在訪問中承認在醫院命懸一線，醫生一度考慮為他插喉，當局亦擬定好安排他死後的權力移交。

幾乎因新型肺炎喪命，約翰遜的抗疫工作亦備受抨擊。由兩年前，疫情爆發之初想「放任」以群體免疫抗疫，到後來決定跟隨歐洲多國，在自己中招前數天宣布全國「封城」。 足足兩個月才陸續放寬，期間「嚴打」國民「聚眾」，但就被發現原來是「嚴人寬己」。其中激起最大漣漪是前年5月中撤銷封城令後，仍然實施嚴格限聚令，只准在戶外與另一個家庭的人見面。

但傳媒揭發，首相府秘書邀請數十名員工「自備酒水」到花園暢飲，約翰遜道歉、承認在場，只以為是「工作活動」，但被前心腹兼軍師卡明斯踢爆是說謊，接受內部調查，亦是被逼宮的最後一根稻草。

前後多次傳出派對風波，包括與當時未婚妻西蒙茲，抱著兒子出席首相府花園活動，戶外餐桌上有酒和芝士。以及菲臘親王葬禮前一日，首相府工作人員的兩場送別活動，通宵飲酒跳舞，約翰遜都一一道歉。

抗疫工作與黨友時有分歧，初期被批反應過慢，但前年冬季第二波疫情，再次下令全面封城時，惹來黨友批太急進。疫苗去年面世後，聚焦谷針及後採取與病毒共存政策，一直相安無事。到爆出Omicron變種欲推嚴厲措施，與黨友嫌隙愈來愈大。去年底國會表決，包括疫苗通行證在內的防疫「B計劃」接近三分一、近百名保守黨議員倒戈投反對票，是當時遭遇最大黨內叛變。

2019年，入主唐寧街10號的約翰遜是接棒處理脫歐不力，同樣被逼宮下台的文翠珊，接下燙手山芋。

英國首相約翰遜說 ：「今天我們會離開歐盟，這晚最重要的是這不是結束，而是開始，是黎明破曉的時刻，為偉大的國家未來揭開帷幕。」

表面上英國順利脫歐，但遺留下來的問題和矛盾剪不斷，理還亂。與歐盟後續至今仍糾纏在漁業爭端、難民、北愛爾蘭等問題，在英法捕魚權的爭議愈演愈烈，偷渡難民議題上互相卸責。

最棘手是關乎貿易海關和邊界的北愛爾蘭問題，要確保英國國土完整，同時維持北愛與愛爾蘭的邊界開放，談判多次破局，時任脫歐大臣霍禮思更與約翰遜鬧不和辭職。

出身政治世家的約翰遜從政之路由2008年擔任倫敦市長開始，作風幽默、言行出位，被批不夠嚴肅和深思熟慮，亂糟糟的金髮是標誌。去年與西蒙茲共諧連理，是近200年來第一位在任時結婚的英國首相，亦是他第三段婚姻、生育一男一女。不過，二人陷入官邸裝修醜聞，涉嫌違規使用政治捐款，被批能力和誠信遠未達標。

疫下逃出鬼門關，但仍然因疫情處理，「派對門」醜聞弄得焦頭爛額，約翰遜在朝野內外遭受圍攻，是繼卡梅倫和文翠珊後，連續三屆首相做不足任期就下台。

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