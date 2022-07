約翰遜曾染疫命懸一線 身陷派對門醜聞遭圍攻

【有線新聞】

英國首相約翰遜上任大半年便迎來世紀大疫症,自己亦在國家爆發第一波疫情不久後中招,是全球最早染疫的政府領導人,在家領導國家抗疫,但隔離期後仍未痊癒,持續發燒,入院深切治療足足留醫一星期。由發病至休養前後接近一個月才復工,後來約翰遜在訪問中承認在醫院命懸一線,醫生一度考慮為他插喉,當局亦擬定好安排他死後的權力移交。

幾乎因新型肺炎喪命,約翰遜的抗疫工作亦備受抨擊。由兩年前,疫情爆發之初想「放任」以群體免疫抗疫,到後來決定跟隨歐洲多國,在自己中招前數天宣布全國「封城」。 足足兩個月才陸續放寬,期間「嚴打」國民「聚眾」,但就被發現原來是「嚴人寬己」。其中激起最大漣漪是前年5月中撤銷封城令後,仍然實施嚴格限聚令,只准在戶外與另一個家庭的人見面。

但傳媒揭發,首相府秘書邀請數十名員工「自備酒水」到花園暢飲,約翰遜道歉、承認在場,只以為是「工作活動」,但被前心腹兼軍師卡明斯踢爆是說謊,接受內部調查,亦是被逼宮的最後一根稻草。

前後多次傳出派對風波,包括與當時未婚妻西蒙茲,抱著兒子出席首相府花園活動,戶外餐桌上有酒和芝士。以及菲臘親王葬禮前一日,首相府工作人員的兩場送別活動,通宵飲酒跳舞,約翰遜都一一道歉。

抗疫工作與黨友時有分歧,初期被批反應過慢,但前年冬季第二波疫情,再次下令全面封城時,惹來黨友批太急進。疫苗去年面世後,聚焦谷針及後採取與病毒共存政策,一直相安無事。到爆出Omicron變種欲推嚴厲措施,與黨友嫌隙愈來愈大。去年底國會表決,包括疫苗通行證在內的防疫「B計劃」接近三分一、近百名保守黨議員倒戈投反對票,是當時遭遇最大黨內叛變。

2019年,入主唐寧街10號的約翰遜是接棒處理脫歐不力,同樣被逼宮下台的文翠珊,接下燙手山芋。

英國首相約翰遜說 :「今天我們會離開歐盟,這晚最重要的是這不是結束,而是開始,是黎明破曉的時刻,為偉大的國家未來揭開帷幕。」

表面上英國順利脫歐,但遺留下來的問題和矛盾剪不斷,理還亂。與歐盟後續至今仍糾纏在漁業爭端、難民、北愛爾蘭等問題,在英法捕魚權的爭議愈演愈烈,偷渡難民議題上互相卸責。

最棘手是關乎貿易海關和邊界的北愛爾蘭問題,要確保英國國土完整,同時維持北愛與愛爾蘭的邊界開放,談判多次破局,時任脫歐大臣霍禮思更與約翰遜鬧不和辭職。

出身政治世家的約翰遜從政之路由2008年擔任倫敦市長開始,作風幽默、言行出位,被批不夠嚴肅和深思熟慮,亂糟糟的金髮是標誌。去年與西蒙茲共諧連理,是近200年來第一位在任時結婚的英國首相,亦是他第三段婚姻、生育一男一女。不過,二人陷入官邸裝修醜聞,涉嫌違規使用政治捐款,被批能力和誠信遠未達標。

疫下逃出鬼門關,但仍然因疫情處理,「派對門」醜聞弄得焦頭爛額,約翰遜在朝野內外遭受圍攻,是繼卡梅倫和文翠珊後,連續三屆首相做不足任期就下台。

