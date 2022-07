【有線新聞】

日本前首相安倍晉三出席演講時遭槍手襲擊,胸部中槍送院,有日本傳媒報道安倍晉三沒有意識,處於心肺停止狀態,一名涉案男子被捕。

事發後,大批民眾圍著中槍倒地的安倍晉三,有消防和警員接報到場。事發在當地早上約11時半,安倍晉三在奈良市出席自民黨候選人的拉票活動,演講期間傳出疑似兩下槍聲,之後安倍晉三倒地。

據報他胸部中槍,頸部似有血,似乎沒有意識,獲安排送院。警方表示有人從安倍晉三背後向他開槍,拘捕一名懷疑涉案男子。

