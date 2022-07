【KTSF】

近日汽油價格略有下降,但美國汽車協會(AAA)表示,情況可能很快就會改變。

根據美國汽車協會數據,全國平均汽油價格比上星期下降了8仙,而舊金山(三藩市)油價比起上個月則下降了2毫,分析指原因是目前汽油需求下跌,但情況很快就會改變,因為通常7月份最多人駕駛出門旅遊。

而全國最貴油價的州份在西岸加州、俄勒岡州和亞利桑那州,加州的油價比起全國平均油價高2元。

