【KTSF】

聯邦環保署下令舊金山(三藩市)電子商貿平台Wish,停止出售違法的消毒劑。

環保署下令Wish平台,停止售賣幾款未經註冊的消毒產品,包括一款日文包裝,聲稱能消毒空間的消毒卡,兩款聲稱能夠消毒酒店、醫院、家居等的二氧化氯消毒片,亦包括兩款聲稱能清潔傢俬及汽車的消毒噴霧。

環保署指,這些產品未經註冊,違反聯邦法例,不但止未經證實能有效消滅細菌,還可能對人體造成傷害。

若想了解更多或知道哪些產品是獲EPA註冊,請點擊:https://www.epa.gov/newsreleases/epa-orders-e-commerce-platform-wish-stop-selling-illegal-disinfectants

