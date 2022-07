Omicron BA.4及BA.5佔灣區六至七成確診個案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州新型肺炎確診率有上升趨勢,BA.4及BA.5變種病毒株佔灣區六至七成的確診個案,雖然兩種病毒株能夠避過疫苗抗體及免疫系統,但專家指,接種疫苗及加強劑能減少患重症機會。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授(Peter Chin-Hong)指出,BA.4及BA.5病毒株傳染力比以往更高,兩種病毒株刺突蛋白的部分與其他病毒株不同,所以身體的免疫系統及疫苗抗體未能及時認出病毒,就算過去感染過BA.2病毒株,短期內都能再度感染BA.4及BA.5,但感染BA.4及BA.5後,很大機會在一段長時間都不會再次感染。

加州目前確診率是一成半,他預計數字會繼續增加,但不會急速飆升。

陳子平教授說:「在舊金山加大,每個人都要做檢測,無論他們有症狀與否,每14個沒有症狀的訪客中有1人確診,這代表在一間有50人的超市,可能會有3個人確診,儘管他們沒有症狀。」

他指確診率上升與戴口罩人數下降有關。

陳子平教授說:「現時已沒有口罩令,很多人都沒有戴口罩,加上很多人出行,不止是灣區和加州,其他地方都有人進入灣區。」

他指飛沫傳播加上病毒變種,所以越來越多人受感染,強調接種疫苗和加強劑的重要性。

陳子平教授說:「尤其是老人家,感染Omicron死亡的人數越來越多,而很多都是老人家和沒有接種任何加強劑。」

他指接種疫苗雖然仍能患上新型肺炎,但能有效防止重症需要入院的機會。

陳子平教授說:「大家需要明白,有人說疫苗沒有用,但其實它有發揮效力,不是的話,現在很多人感染病毒,應該有更多人需要住院,這是疫苗的力量。」

