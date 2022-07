【KTSF】

Costco好市多宣佈,將些微調漲熟食區熱門餐點價格。

好市多的雞肉捲,往往是顧客逛完大賣場的必點美食之一,如今好市多宣佈,將調漲鷄肉捲與汽水套餐,從原本的2.99元,漲到3.99元。

20毫升的汽水,也從0.59元調賬至0.69元。

這一波的調漲,也顯現近40年來,美國最大幅度的通貨膨脹,對量販業者的打擊。

在5月時,好市多就已經調漲至少6樣食品價格。

而其他熱食餐點,包括熱狗與汽水套餐,目前將維持在1.5元的價格不變。

