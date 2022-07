FBI數據指加州最多企業資料外洩受害人

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)數據一項分析指,美國企業洩露數據方面,加州受害人最多,排名第一位。

根據FBI的互聯網犯罪數據分析,企業數據洩露損害了最多加州居民的個人數據,而根據福布斯顧問分析,加州在5年內的企業數據洩露受害者人數排名第一。

該分析列出由2017年至2021年間,最多受害人的首五個州份,分別是第一位加州,超過1800宗,總損失8,100多萬元,之後是德州、佛羅里達州、紐約和伊利諾伊州。

分析同時指出,最昂貴的數據是電子郵件帳戶,超過94,000宗,損失價值7.5億元,之後是情愛騙子,損失價值2.3億元,其次是投資數據罪案,跟著是未付款/未發貨的網上購物詐騙,即是說賣家未收到貨款,而消費者未收到所訂購的貨,最後是房地產數據罪案。

FBI表示,如果遇到互聯網犯罪,可以在上網舉報,以便更快地追回損失的資金,網址是:http://ic3.gov。

