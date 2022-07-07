FBI數據指加州最多企業資料外洩受害人

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聯邦調查局（FBI）數據一項分析指，美國企業洩露數據方面，加州受害人最多，排名第一位。

根據FBI的互聯網犯罪數據分析，企業數據洩露損害了最多加州居民的個人數據，而根據福布斯顧問分析，加州在5年內的企業數據洩露受害者人數排名第一。

該分析列出由2017年至2021年間，最多受害人的首五個州份，分別是第一位加州，超過1800宗，總損失8,100多萬元，之後是德州、佛羅里達州、紐約和伊利諾伊州。

分析同時指出，最昂貴的數據是電子郵件帳戶，超過94,000宗，損失價值7.5億元，之後是情愛騙子，損失價值2.3億元，其次是投資數據罪案，跟著是未付款/未發貨的網上購物詐騙，即是說賣家未收到貨款，而消費者未收到所訂購的貨，最後是房地產數據罪案。

FBI表示，如果遇到互聯網犯罪，可以在上網舉報，以便更快地追回損失的資金，網址是：http://ic3.gov。

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