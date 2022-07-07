加州改革大麻稅法 但合法經營業者稱難以跟黑市競爭

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森剛簽署大麻稅改革法案，不過有合法大麻業者認為，還是不足以跟黑市競爭。

紐森說：「我的目標是看稅收政策，穩定市場。」

州長紐森在年初的宣示，受到大麻業的歡迎，但是星期四簽署的大麻改革法案卻受到批評。

大麻業者Reece Benton說：「守法的人都在抱怨規定，髒話都說出來了，他們搞砸了。」

Benton2017年開始在舊金山Bayview區經營高檔大麻店，她說自那時候起，就後悔從事合法經營。

她應該支付15%的消費稅（excise tax），但這張來自經銷商的發票顯示，她為價值2300元的產品支付了600元的消費稅，約26%，加上舊金山的銷售稅，她的總稅率接近35%。

紐森的改革方案沒有降低她的稅率，反而是直接不經過經銷商，而從她那裡收錢，面對這個情況，難怪她對非法市場蓬勃發展並不感到驚訝。

Benton說：「人們說街上的比較便宜，我還能說甚麼，身為零售業者，我當然知道街上的比較便宜。」

那麼減稅在哪裡呢？加州已經暫停對種植者徵收每磅161美元的種植稅，這個數字是在價格接近1500美元時設定的，但現在大麻產品的售價卻低至每磅300美元，稅務吃掉了產品價值的一半以上。

在Humbolt縣有大麻種植者說，現在中間商和零售商也感到吃不消，他們都要求種植者降低價格。

大麻種植業者Johnny Casali說：「他們兩者把省下的稅金對分了，沒有讓消費者和種植者受惠。」

聽起來似不不太公平，但不要忘記，當初向選民推銷大麻合法化的時候，說的就是要將大麻稅收用作公共用途。

有專家指出，政府在試圖把大麻市場撐起來的同時，也必須實踐這個承諾。

加州大麻控制主任Nicole Elliot說：「這是一個平衡的做法，我認為在這個稅收改革方案中，你看到是加州試圖透過這機制繼續履行承諾。」

改革中總是幾家歡樂幾家愁，正符合加州大麻業的寫照。

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