加州改革大麻稅法 但合法經營業者稱難以跟黑市競爭

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森剛簽署大麻稅改革法案,不過有合法大麻業者認為,還是不足以跟黑市競爭。

紐森說:「我的目標是看稅收政策,穩定市場。」

州長紐森在年初的宣示,受到大麻業的歡迎,但是星期四簽署的大麻改革法案卻受到批評。

大麻業者Reece Benton說:「守法的人都在抱怨規定,髒話都說出來了,他們搞砸了。」

Benton2017年開始在舊金山Bayview區經營高檔大麻店,她說自那時候起,就後悔從事合法經營。

她應該支付15%的消費稅(excise tax),但這張來自經銷商的發票顯示,她為價值2300元的產品支付了600元的消費稅,約26%,加上舊金山的銷售稅,她的總稅率接近35%。

紐森的改革方案沒有降低她的稅率,反而是直接不經過經銷商,而從她那裡收錢,面對這個情況,難怪她對非法市場蓬勃發展並不感到驚訝。

Benton說:「人們說街上的比較便宜,我還能說甚麼,身為零售業者,我當然知道街上的比較便宜。」

那麼減稅在哪裡呢?加州已經暫停對種植者徵收每磅161美元的種植稅,這個數字是在價格接近1500美元時設定的,但現在大麻產品的售價卻低至每磅300美元,稅務吃掉了產品價值的一半以上。

在Humbolt縣有大麻種植者說,現在中間商和零售商也感到吃不消,他們都要求種植者降低價格。

大麻種植業者Johnny Casali說:「他們兩者把省下的稅金對分了,沒有讓消費者和種植者受惠。」

聽起來似不不太公平,但不要忘記,當初向選民推銷大麻合法化的時候,說的就是要將大麻稅收用作公共用途。

有專家指出,政府在試圖把大麻市場撐起來的同時,也必須實踐這個承諾。

加州大麻控制主任Nicole Elliot說:「這是一個平衡的做法,我認為在這個稅收改革方案中,你看到是加州試圖透過這機制繼續履行承諾。」

改革中總是幾家歡樂幾家愁,正符合加州大麻業的寫照。

