英國首相約翰遜在面對內閣辭職潮下,週四宣布辭職。

58歲的約翰遜過去數月一直拒絕辭職,但在近日多名內閣閣員相繼辭職下,約翰遜週四終於在首相府外宣布辭職,他說會即時退任保守黨黨魁,但會一直出任首相,直至黨內下週選出繼任人為止,但黨內有聲音要求他即時退下首相職務。

其繼任人可能是前衛生大臣Sajid Javid、前財政大臣Rishi Sunak、外交大臣Liz Truss和國防大臣Ben Wallace。

