加州屋價最高的城市在哪裏（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一項統計加州房地產價格的報告顯示,舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)與Hayward的都會地區,有最多加州屋價最高的城市。

一般房價最高的加州城市是中半島鎮Atherton,一般的房價是817萬,和加州一般80萬的房價相比,高出近十倍,這裡房價的增幅一年是16.4%,五年是28.1%。

第二是Los Altos Hills,一般屋價是575萬,一年的增幅是18.4%,五年增幅則是37.2%。

第三是Hillsborough,一般屋價是572萬,一年增幅是16.4%,五年增幅是30.4%。

南加州排名最高的城市是Montecito,整體上排第四,一年增幅是32.5%,五年增幅是51.9%。

在三十個房價最高的城市當中,最貴的都會地區是舊金山、奧克蘭、Hayward,有十個屋價最高的城鎮,南加州的洛杉磯、Long Beach、Anaheim則有八個。

第三是南灣的聖荷西、Sunnyvale、Santa Clara都會有7個昂貴城市。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。