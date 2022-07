蘋果將推Lockdown Mode功能保護從事敏感工作人士

【KTSF 尹晉豪報導】

蘋果公司表示,計劃在今年秋天發布一項名為Lockdown Mode的新功能,目的是保護從事敏感工作的人士,例如人權工作者或記者,以防被黑客攻擊。

蘋果公司表示,Lockdown Mode的功能,為用戶提供最大程度的保護,當用戶在裝置開啟功能後,就可以進一步加強裝置防禦,並限制某些功能,當中包括電子郵件附件,和攔截陌生人的FaceTime、視頻通話要求等,從而大幅減少間諜軟件的攻擊。

另一方面,當功能開啟後,就會令到iPhone在鎖屏時沒有辦法與電腦或其他配件連接,不少大公司會透過遙距管理系統,監察員工工作的數據,開啟Lockdown Mode功能的手機,就不能加入遙距管理系統。

蘋果指這項功能並非為一般大眾而設,而是專為那些從事敏感工作,面對精密黑侵威脅的人而推出。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。