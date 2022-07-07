蘋果將推Lockdown Mode功能保護從事敏感工作人士

【KTSF 尹晉豪報導】
蘋果公司表示，計劃在今年秋天發布一項名為Lockdown Mode的新功能，目的是保護從事敏感工作的人士，例如人權工作者或記者，以防被黑客攻擊。
蘋果公司表示，Lockdown Mode的功能，為用戶提供最大程度的保護，當用戶在裝置開啟功能後，就可以進一步加強裝置防禦，並限制某些功能，當中包括電子郵件附件，和攔截陌生人的FaceTime、視頻通話要求等，從而大幅減少間諜軟件的攻擊。
另一方面，當功能開啟後，就會令到iPhone在鎖屏時沒有辦法與電腦或其他配件連接，不少大公司會透過遙距管理系統，監察員工工作的數據，開啟Lockdown Mode功能的手機，就不能加入遙距管理系統。
蘋果指這項功能並非為一般大眾而設，而是專為那些從事敏感工作，面對精密黑侵威脅的人而推出。
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