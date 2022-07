【KTSF】

J.D.Power分析公司報告,民眾買新車的90天內,遇到的問題比以前多得多。

消費者觀察組織調查了超過8.4萬名購買或租賃2022型號車輛的人士,當中有11%的人報告,遇到的問題比2021年多,這個增幅可謂巨大。

而J.D.Power分析公司一位高層人員就指出,36年來的最高增幅只是3%。

他也指出,在供應鏈難題和創紀錄高價格的情況下,新車品質居然並沒有下降得更多,已經令人感到出奇。

