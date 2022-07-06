聖荷西東部新公園舉行動土儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西東部一個由工業區轉型為住宅區的社區，週二為計劃中新建的公園舉行動土儀式。

週二舉行動土儀式的公園，座落在聖荷西Newbury Park Drive和King Road交界處，靠近Berryessa地鐵站。

社區人士表示，這地區正從工業區轉為高密度住宅區，公園能夠給這裡的居民一個活動空間。

聖荷西市議員Raul Peralez說：「特別是這裡的居民，新的高密度、多住戶房子、沒有後院，不像獨棟住屋，所以特別依賴像這樣的公園，一個公共戶外的空間供休閒用途，呼吸新鮮空氣，對這裡的居民來說，在社區中有這樣的一個公園，有很大的意義。」

其實公園規劃從2007年就已經開始，但面對經費問題延到週二才動工，建成之後的Newbury公園將有野餐桌、棋盤，特別為5到12歲孩童設計的遊樂場，預計將在明年2月投入使用。

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