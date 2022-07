聖荷西東部新公園舉行動土儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西東部一個由工業區轉型為住宅區的社區,週二為計劃中新建的公園舉行動土儀式。

週二舉行動土儀式的公園,座落在聖荷西Newbury Park Drive和King Road交界處,靠近Berryessa地鐵站。

社區人士表示,這地區正從工業區轉為高密度住宅區,公園能夠給這裡的居民一個活動空間。

聖荷西市議員Raul Peralez說:「特別是這裡的居民,新的高密度、多住戶房子、沒有後院,不像獨棟住屋,所以特別依賴像這樣的公園,一個公共戶外的空間供休閒用途,呼吸新鮮空氣,對這裡的居民來說,在社區中有這樣的一個公園,有很大的意義。」

其實公園規劃從2007年就已經開始,但面對經費問題延到週二才動工,建成之後的Newbury公園將有野餐桌、棋盤,特別為5到12歲孩童設計的遊樂場,預計將在明年2月投入使用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。