Sacramento縣三男子下水救遇溺小孩後失蹤

【KTSF 周正鈞報導】

星期天在Sacramento縣Slough Bridge三英哩附近，有三位男子因為拯救遇溺小孩而失踪。

死者朋友Elmer Rodriguz說：「他是我的朋友，我心碎了因為死了三個人。」

搜救行動正在進行，三位男子下水拯救一位遇溺的小孩，小孩救回來，三人郤失踪。

死者朋友Juan Cabrera說：「這發生得很快，3位都是我的朋友，那水就像有磁力一般，將他們吸入水中，這一切來得很快。」

Juan目擊事發過程，他指出，當時一群男子與小孩在Brannan Island州立公園露營，在釣魚期間發現一位小孩在水中掙扎，而他們即時下水救人。

Juan說：「我感覺這是我最後幾分鐘在那兒，我差點也去了。」

他說當時負責將小孩抱上岸，但他的三位朋友就沒有回到岸邊，Juan也試著求救．

Juan說：「我們求救，我呼叫，我嘗試去救，但他們消失了。」

家人確認他們的身份Edwin Rivas、Edwin Perez及Danilo Solorzano。

Sacramento縣警、海岸防衛隊、消防部門及州立公園部門都參與搜救，當局指，Sacramento、San Joaquin三角洲河流一帶水流急湍，而且流向一直轉變，令搜救更困難。

公共安全主管Paul Wissler說：「這是一個沒有救生員的沙灘，沒有救生員當值，主要用作釣魚，並且公園沒有一條正式的步道到達。」

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