Sacramento縣三男子下水救遇溺小孩後失蹤

【KTSF 周正鈞報導】

星期天在Sacramento縣Slough Bridge三英哩附近,有三位男子因為拯救遇溺小孩而失踪。

死者朋友Elmer Rodriguz說:「他是我的朋友,我心碎了因為死了三個人。」

搜救行動正在進行,三位男子下水拯救一位遇溺的小孩,小孩救回來,三人郤失踪。

死者朋友Juan Cabrera說:「這發生得很快,3位都是我的朋友,那水就像有磁力一般,將他們吸入水中,這一切來得很快。」

Juan目擊事發過程,他指出,當時一群男子與小孩在Brannan Island州立公園露營,在釣魚期間發現一位小孩在水中掙扎,而他們即時下水救人。

Juan說:「我感覺這是我最後幾分鐘在那兒,我差點也去了。」

他說當時負責將小孩抱上岸,但他的三位朋友就沒有回到岸邊,Juan也試著求救.

Juan說:「我們求救,我呼叫,我嘗試去救,但他們消失了。」

家人確認他們的身份Edwin Rivas、Edwin Perez及Danilo Solorzano。

Sacramento縣警、海岸防衛隊、消防部門及州立公園部門都參與搜救,當局指,Sacramento、San Joaquin三角洲河流一帶水流急湍,而且流向一直轉變,令搜救更困難。

公共安全主管Paul Wissler說:「這是一個沒有救生員的沙灘,沒有救生員當值,主要用作釣魚,並且公園沒有一條正式的步道到達。」

