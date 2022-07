專家探討灣區房市適合買還是租（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

房貸利率攀升,房價並沒有因此狂跌,讓不少買家採取觀望態度,究竟現在是進場的時機,還是繼續租屋比較划得來。

Emory Barnes在舊金山已經租屋四年,隨著小孩出生,他考慮買房,但是現在的情況,似乎不是買房最佳時機。

Barnes說:「現階段似乎租比買比較負擔得起。」

隨著房貸利率升高以及居高不下的房價,專家說,在舊金山及聖荷西大都會區,專家說短期租屋可能是比較便宜的選擇,長期租屋比較難預測。

Zillow資深經濟師Jeff Tucker說:「現在對首次購屋人士,在這個區域每月房貸,大約是8千或9千,但是在這兩個都會區月租,大約是3200或3300元。」

加州房地產協會代表Jordan Levin說:「不光只是付房貸,而且每月支付房貸的成本更高。」

加州房地產協會首席經濟家也同意,短期租房現在的確比較省錢,但長期來說則未必,反而因此失去財富累積的能力。

Levin說:「當你租了五、六、十年後,它對你的淨資產沒有任何影響,即使你每個月都在存錢,數據顯示你通常不會去大量投資,最終不會跟購房一樣好。」

在灣區不論是租或買,都不是便宜的事,對Barnes來說:「租約還有六個月,不確定是否要咬緊牙關買下去,還是延長租約。」

根據統計,灣區的租屋市場,聖荷西上升11%,一房月租2233元,舊金山下跌10%,一房月租2331元,奧克蘭下跌9%,一房月租1559元。

