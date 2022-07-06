專家探討灣區房市適合買還是租（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

房貸利率攀升，房價並沒有因此狂跌，讓不少買家採取觀望態度，究竟現在是進場的時機，還是繼續租屋比較划得來。

Emory Barnes在舊金山已經租屋四年，隨著小孩出生，他考慮買房，但是現在的情況，似乎不是買房最佳時機。

Barnes說：「現階段似乎租比買比較負擔得起。」

隨著房貸利率升高以及居高不下的房價，專家說，在舊金山及聖荷西大都會區，專家說短期租屋可能是比較便宜的選擇，長期租屋比較難預測。

Zillow資深經濟師Jeff Tucker說：「現在對首次購屋人士，在這個區域每月房貸，大約是8千或9千，但是在這兩個都會區月租，大約是3200或3300元。」

加州房地產協會代表Jordan Levin說：「不光只是付房貸，而且每月支付房貸的成本更高。」

加州房地產協會首席經濟家也同意，短期租房現在的確比較省錢，但長期來說則未必，反而因此失去財富累積的能力。

Levin說：「當你租了五、六、十年後，它對你的淨資產沒有任何影響，即使你每個月都在存錢，數據顯示你通常不會去大量投資，最終不會跟購房一樣好。」

在灣區不論是租或買，都不是便宜的事，對Barnes來說：「租約還有六個月，不確定是否要咬緊牙關買下去，還是延長租約。」

根據統計，灣區的租屋市場，聖荷西上升11%，一房月租2233元，舊金山下跌10%，一房月租2331元，奧克蘭下跌9%，一房月租1559元。

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