國慶巡遊槍擊案死者增至7人 槍手曾假扮女人（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥近郊Highland Park市週一舉行國慶大巡遊期間發生槍擊案,又有多一個人傷重不治,至今已造成最少7人死亡,超過30人受傷,調查人員表示,被捕的槍手疑犯,花了幾個星期時間策劃襲擊,但開槍動機仍然有待調查。

當地罪案調查專責小組發言人表示,被捕的槍手疑犯是21歲的Robert Crimo III,他使用一枝火力強大,類似AR-15的來福槍犯案,他這枝槍是在過去一年在伊利諾伊州合法購買,他從附近一座商業大廈的頂樓,射擊下面的國慶巡遊活動的人群,總共發射了超過70發子彈,群眾驚恐逃跑。

目擊者Paul Toback說:「你應該匿藏起來或逃跑,但你的直覺是逃跑,所以我們就逃跑。」

目擊者Lily Wathen說:「我走去祖母的房屋,就在附近,我們被困多小時。」

幸好當時有醫生在場協助搶救。

Loren Schechter醫生說:「我們走到安全地方,我於是說,’我轉身,我們將回來,盡我們能力去做’,有多名長者跌低,有些擦傷和瘀傷,他們無大礙,嘗試安慰他們,要放鬆一下,直至救護車到來。」

調查人員又說,槍手假扮成女人,來掩飾他紋身的特徵,當局指槍手其實早有預謀行兇,但動機未明。

Lake縣警局副局長Chris Covelli說:「我們相信Crimo預早幾個星期策劃這襲擊,他攜帶火力強大的來福槍,到巡遊地點,他上去商業大廈的屋頂,透過救火逃生梯進入,然後向慶祝獨立日的無辜人群開槍。」

調查人員曾經盤問過Crimo,並且檢查過他網上社交媒體的個人資料和言論,發覺他曾經研究過如何發動大規模屠殺,以及下載一些描述暴力包括斬首的照片,當局暫時找不到證據顯示,他發動襲擊是基於種族和宗教等原因。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。