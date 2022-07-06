國慶巡遊槍擊案死者增至7人 槍手曾假扮女人（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥近郊Highland Park市週一舉行國慶大巡遊期間發生槍擊案，又有多一個人傷重不治，至今已造成最少7人死亡，超過30人受傷，調查人員表示，被捕的槍手疑犯，花了幾個星期時間策劃襲擊，但開槍動機仍然有待調查。

當地罪案調查專責小組發言人表示，被捕的槍手疑犯是21歲的Robert Crimo III，他使用一枝火力強大，類似AR-15的來福槍犯案，他這枝槍是在過去一年在伊利諾伊州合法購買，他從附近一座商業大廈的頂樓，射擊下面的國慶巡遊活動的人群，總共發射了超過70發子彈，群眾驚恐逃跑。

目擊者Paul Toback說：「你應該匿藏起來或逃跑，但你的直覺是逃跑，所以我們就逃跑。」

目擊者Lily Wathen說：「我走去祖母的房屋，就在附近，我們被困多小時。」

幸好當時有醫生在場協助搶救。

Loren Schechter醫生說：「我們走到安全地方，我於是說，’我轉身，我們將回來，盡我們能力去做’，有多名長者跌低，有些擦傷和瘀傷，他們無大礙，嘗試安慰他們，要放鬆一下，直至救護車到來。」

調查人員又說，槍手假扮成女人，來掩飾他紋身的特徵，當局指槍手其實早有預謀行兇，但動機未明。

Lake縣警局副局長Chris Covelli說：「我們相信Crimo預早幾個星期策劃這襲擊，他攜帶火力強大的來福槍，到巡遊地點，他上去商業大廈的屋頂，透過救火逃生梯進入，然後向慶祝獨立日的無辜人群開槍。」

調查人員曾經盤問過Crimo，並且檢查過他網上社交媒體的個人資料和言論，發覺他曾經研究過如何發動大規模屠殺，以及下載一些描述暴力包括斬首的照片，當局暫時找不到證據顯示，他發動襲擊是基於種族和宗教等原因。

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