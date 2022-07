美國猴痘病例續升 拜登政府將擴大檢測及疫苗供應

【KTSF 張擎鳳報導】

美國猴痘病例數目持續上升,拜登政府改變策略,擴大提供猴痘疫苗,以及病毒病檢測的範圍。

為了加強對付猴痘病毒傳播,拜登政府正運送更多的疫苗到猴痘病毒病例上升的州,在各州的壓力下,,拜登政府從國家戰略儲備中釋放額外的猴痘病毒疫苗,和更多的測試套件。

當前的分發計劃因其範圍有限而受到批評,只有已知的密切接觸者才可接種疫苗。

根據新計劃,疫苗和測試將根據新症率分配給各州,重點關注與男性發生性關係的男性及其已知伴侶,以及認為自己可能透過匿名伴侶接觸過猴痘病毒的人士。

到目前為止,美國境內猴痘確診個案已超過350宗,雖然專家相信病毒傳播範圍,較實際數字更廣泛,但認為猴痘仍未構成公共衛生危機。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說:「我認為將其分類為低、中或高風險是有風險的,鑑於這些數字,我現在不會說它是高風險,但數字可能會增加,這意味著我們必須小心謹慎。」

