美國猴痘病例續升 拜登政府將擴大檢測及疫苗供應

July 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

美國猴痘病例數目持續上升，拜登政府改變策略，擴大提供猴痘疫苗，以及病毒病檢測的範圍。

為了加強對付猴痘病毒傳播，拜登政府正運送更多的疫苗到猴痘病毒病例上升的州，在各州的壓力下，，拜登政府從國家戰略儲備中釋放額外的猴痘病毒疫苗，和更多的測試套件。

當前的分發計劃因其範圍有限而受到批評，只有已知的密切接觸者才可接種疫苗。

根據新計劃，疫苗和測試將根據新症率分配給各州，重點關注與男性發生性關係的男性及其已知伴侶，以及認為自己可能透過匿名伴侶接觸過猴痘病毒的人士。

到目前為止，美國境內猴痘確診個案已超過350宗，雖然專家相信病毒傳播範圍，較實際數字更廣泛，但認為猴痘仍未構成公共衛生危機。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說：「我認為將其分類為低、中或高風險是有風險的，鑑於這些數字，我現在不會說它是高風險，但數字可能會增加，這意味著我們必須小心謹慎。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × two =