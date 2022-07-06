專家警告生育應用程式和Google數據可用於起訴墮胎（視頻）

July 6, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 朱慧琪報導】

在聯邦最高法院推翻墮胎權後，有些女士的健康數據可能會被監視，專家警告說，生育應用程式和Google搜索中收集的數據，可用於起訴墮胎。

任何有關生育的數據都有出售的價值，目前墮胎權被最高法院推翻，如果某個執法部門懷疑某人接受了非法墮胎，他們可能會使用她的個人數據，從而提出刑事指控。

聯邦電子前哨基金會總監India McKinney說：「你的生育選擇和在網上買雙鞋，數據沒有區別，在法律上是完全一樣，就是問題的所在。」

隨著各州收緊墮胎法例，檢察官可以通過索取與生育應用程式、經期追踪器和互聯網搜索等相關的數據，追捕那些尋求墮胎的人，或者幫助她們的人，而有公司目前正出售該類數據，主要賣給廣告商，因為有利可圖。

維珍尼亞州大學法律教授Danielle Citron說：「執法部門一直向他們買數據，可能用數據來起訴違反州法律墮胎的婦女，也可能用以將她們送進監獄。」

生育應用程式和經期追踪器，是藏有最多的敏感信息，自從推翻墮胎權後，一款聲稱擁有2.4億用戶的經期追踪應用程式宣佈新增一種匿名模式，用戶可以在該模式之下，隱藏他們的個人信息。

Natural Cycles是一種收取費用，並獲得FDA批准的生育控制應用程式，也可以幫助那些想懷孕的人。

Natural Cycles行政總裁Elina Ber​glund Scherwitzl說：「我們有關於意外懷孕的敏感數據，我們控制著相關的分析和數據。」

CNN向數十家科技公司查詢，問他們會如何處理執法部門發傳票和命令，要求取得墮胎者的數據。

蘋果公司表示，他們的健康數據是加密，並需要雙重認證身份，但是Facebook的母公司Meta說，只有在有充分理由，相信法律要求他們這樣做，才會遵從政府對用戶信息的要求。

Google則表示，將會自動刪除對墮胎診所或者生育中心的搜尋紀錄，Google表示，此舉旨在保障Google用戶私穩，而Google用戶目前可以設定將他們的搜尋紀錄在一段時間後自動刪除。

Google也表示，正在將這個功能列為default默認設定，尤其是涉及到一系列個人的特別類型的醫務場所搜尋時，目前Google正面臨越來越大的公眾壓力，以回應最高法院推翻墮胎權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × 1 =