專家警告生育應用程式和Google數據可用於起訴墮胎（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

在聯邦最高法院推翻墮胎權後,有些女士的健康數據可能會被監視,專家警告說,生育應用程式和Google搜索中收集的數據,可用於起訴墮胎。

任何有關生育的數據都有出售的價值,目前墮胎權被最高法院推翻,如果某個執法部門懷疑某人接受了非法墮胎,他們可能會使用她的個人數據,從而提出刑事指控。

聯邦電子前哨基金會總監India McKinney說:「你的生育選擇和在網上買雙鞋,數據沒有區別,在法律上是完全一樣,就是問題的所在。」

隨著各州收緊墮胎法例,檢察官可以通過索取與生育應用程式、經期追踪器和互聯網搜索等相關的數據,追捕那些尋求墮胎的人,或者幫助她們的人,而有公司目前正出售該類數據,主要賣給廣告商,因為有利可圖。

維珍尼亞州大學法律教授Danielle Citron說:「執法部門一直向他們買數據,可能用數據來起訴違反州法律墮胎的婦女,也可能用以將她們送進監獄。」

生育應用程式和經期追踪器,是藏有最多的敏感信息,自從推翻墮胎權後,一款聲稱擁有2.4億用戶的經期追踪應用程式宣佈新增一種匿名模式,用戶可以在該模式之下,隱藏他們的個人信息。

Natural Cycles是一種收取費用,並獲得FDA批准的生育控制應用程式,也可以幫助那些想懷孕的人。

Natural Cycles行政總裁Elina Ber​glund Scherwitzl說:「我們有關於意外懷孕的敏感數據,我們控制著相關的分析和數據。」

CNN向數十家科技公司查詢,問他們會如何處理執法部門發傳票和命令,要求取得墮胎者的數據。

蘋果公司表示,他們的健康數據是加密,並需要雙重認證身份,但是Facebook的母公司Meta說,只有在有充分理由,相信法律要求他們這樣做,才會遵從政府對用戶信息的要求。

Google則表示,將會自動刪除對墮胎診所或者生育中心的搜尋紀錄,Google表示,此舉旨在保障Google用戶私穩,而Google用戶目前可以設定將他們的搜尋紀錄在一段時間後自動刪除。

Google也表示,正在將這個功能列為default默認設定,尤其是涉及到一系列個人的特別類型的醫務場所搜尋時,目前Google正面臨越來越大的公眾壓力,以回應最高法院推翻墮胎權。

